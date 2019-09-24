25 Eylül 2019, Çarşamba

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Spor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!

Sponsorluk anlaşması için kameralar karşısına geçen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın , istifa edeceğini açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Beklenmedik bu gelişmenin ardından spor yazarları Orman'ın istifa kararını değerlendirdi. İşte usta isimlerin konu hakkındaki çarpıcı yorumları...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 23:18 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 06:56
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Spor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!

Beşiktaş'ın Başakşehir ile Vodafone park'ta 1-1 berabere kalması sonrası Beşiktaşlı taraftarlar maç boyunca yönetimi istifaya davet etmişti.

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Spor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!

Tüm bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, istifa edeceğini açıkladı.

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Spor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!

Fikret Orman'ın beklenmedik bu kararına usta isimlerden flaş yorumlar geldi.

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Spor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!

İste yazarların istifa kararına tepkileri...

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Spor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU

Fikret Orman istifa etmedi resmen kaçtı. Fikret Orman yapacağını yaptı! Peki şimdi ne olacak? Yeni yönetimin içinde, Fikret Orman ile geçmiş dönemde çalışan ve hatta istifa edip gidenler dahil hiçbir yöneticinin olmaması gerekir.

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