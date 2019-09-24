Spor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU

Fikret Orman istifa etmedi resmen kaçtı. Fikret Orman yapacağını yaptı! Peki şimdi ne olacak? Yeni yönetimin içinde, Fikret Orman ile geçmiş dönemde çalışan ve hatta istifa edip gidenler dahil hiçbir yöneticinin olmaması gerekir.