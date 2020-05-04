04 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Karius'un yerine gelecek isim belli oldu! Resmi teklif yapıldı...

Kaleci Fabri'nin menajeri, kendisini arayan Mallorca Direktörü Ortells'e "Beşiktaş'tan teklif var, görüşmeler ilerlerse tercihi İstanbul olur" dedi.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 02:42 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 06:34
ABONE OL
  • 1
  • 17
Karius'un yerine gelecek isim belli oldu! Resmi teklif yapıldı...

Liverpool'dan iki sezonluğuna kiralanan 26 yaşındaki Alman file bekçisi Loris Karius'un kontratının son aylarına girilirken, Beşiktaş'ta 1 numaralı gündeme kaleci transferi alındı.

  • 2
  • 17
Karius'un yerine gelecek isim belli oldu! Resmi teklif yapıldı...

Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını veto ettiği Karius ile yolları ayıracak olan siyah-beyazlı ekipte genç kalecilerin geleceği de büyük ölçüde netleşti.

  • 3
  • 17
Karius'un yerine gelecek isim belli oldu! Resmi teklif yapıldı...

Yalçın ile görüşen yönetim, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun da takımda kalmasına sıcak bakıyor.

  • 4
  • 17
Karius'un yerine gelecek isim belli oldu! Resmi teklif yapıldı...

47 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, iki genç oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görüşme yapacak ve ardından son kararını yönetime bildirecek.

  • 5
  • 17
Karius'un yerine gelecek isim belli oldu! Resmi teklif yapıldı...

YERLİDE İKİ ADAY!

Siyah-beyazlılarda yerli kaleci adayları da transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Volkan Babacan'ın, kulübüyle kendisinin görüşerek bonservisiyle gelme ihtimali var.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör