13 Temmuz 2019, Cumartesi

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum"

Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, borçların yapılandırılmasının ardından takviye çalışmaları için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini alan siyah-beyazılar, Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd ile de anlaşma sağladı. Önümüzdeki hafta transferde hareketli günler geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu, Beşiktaş forması giymek istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 12.07.2019 23:05 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 07:51
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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Siyah-beyazlı yöneticiler, Brentford'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ollie Watkins ile yakından ilgileniyor.

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı da, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Watkins'e onay verirken, bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Ollie Watkins, transferiyle ilgili ilk kez konuştu.

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Brentford kulübünde oynayan Watkins tecrübe kazanmak için Beşiktaş'a gelmek istiyor.

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

KİRALIK OLARAK ALMAK İSTİYORLAR

Bu transferin gerçekleşmesini istediğini ifade eden İngiliz kanat oyuncusu Ollie Watkins, Beşiktaş'la görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

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