13 Temmuz 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Yıldız futbolcudan olay itiraf! "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum"
Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, borçların yapılandırılmasının ardından takviye çalışmaları için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini alan siyah-beyazılar, Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd ile de anlaşma sağladı. Önümüzdeki hafta transferde hareketli günler geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu, Beşiktaş forması giymek istediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 12.07.2019 23:05 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 07:51
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"