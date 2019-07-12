12 Temmuz 2019, Cuma

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Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek ezeli rakibe gidiyor

Spor Toto Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezonun kadrosunu kurmaya çalışan takımlarla ilgili gündeme bomba gibi düşen transfer iddiaları atılmaya devam ediyor. Son bomba ise Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek ile ilgili. Tecrübeli futbolcunun ezeli rakibe imza atacağı iddia edildi. İşte gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 10:21
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Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de gelecek sezon için kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek ezeli rakibe gidiyor

Transferin suskun takımlarından Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmıştı.

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Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek ezeli rakibe gidiyor

Kara Kartal'dan ayrılan futbolculardan biri de Mustafa Pektemek oldu.

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Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek ezeli rakibe gidiyor

Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak edilen golcü futbolcuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek ezeli rakibe gidiyor

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

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