Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

Beşiktaş'ta İtalyan ekiplerinin transfer etmek istediği Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmedi. Siyah-beyazlılar, her ihtimale karşı Dorukhan Toköz'ün yerine oyuncu arıyor. Kara Kartal, Dorukhan'a alternatif olarak Eskişehirspor'dan bir futbolcuyu belirledi.

Giriş Tarihi: 12.07.2019 23:14 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 07:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





