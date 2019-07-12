13 Temmuz 2019, Cumartesi

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Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

Beşiktaş'ta İtalyan ekiplerinin transfer etmek istediği Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmedi. Siyah-beyazlılar, her ihtimale karşı Dorukhan Toköz'ün yerine oyuncu arıyor. Kara Kartal, Dorukhan'a alternatif olarak Eskişehirspor'dan bir futbolcuyu belirledi.

Giriş Tarihi: 12.07.2019 23:14 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 07:51
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Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

Dorukhan'a İtalyan kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Genoa ve Udinese'den sonra Torino da talip oldu.

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Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

Siyah-beyazlı yönetimle temasa geçen İtalyan kulübü, resmi teklifini ise henüz sunmadı.

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Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

Bugüne kadar Dorukhan Toköz için en yüksek bonservis bonservis bedelini Udinese önerdi.

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Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

İtalyan ekibi, 2 milyonu performansa bağlı ek ödemeleri içeren toplam 8 milyon euro'luk teklifte bulundu

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Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

. Beşiktaş yönetimi 10 milyon euro ve bir sonraki transfer gelirinin yüzde 30'unu talep etti.

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