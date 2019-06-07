07 Haziran 2019, Cuma

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum"

Takımın başında Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, temsilcileri aracılığıyla Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 07.06.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 13:54
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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Beşiktaş Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfere start verildi.

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar ilk olarak, sezon başında Tornio'dan kiraladığı ve çıktığı 33 maçta 9 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Adem Ljajic'i 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Takımdaki eksikleri ve ayrılacak isimleri belirleyen tecrübeli teknik adamın transfer raporunu yönetime ilettiği iddia edildi.

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Bu sezon transfer bütçesinde küçülmeye giden siyah-beyazlılar önceliği kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara verilecek

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Yıldız futbolcudan olay itiraf! Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Kulübün mali durumu hakkında bilgi sahibi olan Avcı'nın transfer listesini bu doğrultuda hazırladığı öğrenildi.

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