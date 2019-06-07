Yıldız futbolcudan olay itiraf! "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum"

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar ilk olarak, sezon başında Tornio'dan kiraladığı ve çıktığı 33 maçta 9 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Adem Ljajic'i 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.