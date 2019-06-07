07 Haziran 2019, Cuma
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Yıldız futbolcudan olay itiraf! "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum"
Takımın başında Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, temsilcileri aracılığıyla Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 07.06.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 13:54
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