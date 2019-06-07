07 Haziran 2019, Cuma
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Abdullah Avcı'nın istediği forvet ortaya çıktı! Mario Gomez denmişti ancak...
Medipol Başakşehir ile geçirdiği başarılı sezonun ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Cyle Larin ve Mustafa Pektemek ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda tecrübeli hoca, takımda görmek istediği forveti yönetime bildirdi.
Giriş Tarihi: 07.06.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 11:29
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