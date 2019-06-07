Abdullah Avcı'nın istediği forvet ortaya çıktı! Mario Gomez denmişti ancak...

Medipol Başakşehir ile geçirdiği başarılı sezonun ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Cyle Larin ve Mustafa Pektemek ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda tecrübeli hoca, takımda görmek istediği forveti yönetime bildirdi.

Giriş Tarihi: 07.06.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 11:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





