07 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı'nın istediği forvet ortaya çıktı! Mario Gomez denmişti ancak...

Medipol Başakşehir ile geçirdiği başarılı sezonun ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Cyle Larin ve Mustafa Pektemek ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda tecrübeli hoca, takımda görmek istediği forveti yönetime bildirdi.

Giriş Tarihi: 07.06.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 11:29
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Abdullah Avcı'nın istediği forvet ortaya çıktı! Mario Gomez denmişti ancak...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Abdullah Avcı, hız kesmeden transfer planlamasına başladı.

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Abdullah Avcı'nın istediği forvet ortaya çıktı! Mario Gomez denmişti ancak...

Kadrodaki eksikleri belirleyen tecrübeli hoca, takımdan ayrılacak isimleri de netleştirmeye başladı.

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Abdullah Avcı'nın istediği forvet ortaya çıktı! Mario Gomez denmişti ancak...

Cyle Larin ve Mustafa Pektemek'in performanslarını beğenmeyen Avcı'nın, bu sezon yıldızı parlayan genç forvet Güven Yalçın'ın da tecrübe kazanması gerektiğini düşünüdüğü öğrenildi.

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Abdullah Avcı'nın istediği forvet ortaya çıktı! Mario Gomez denmişti ancak...

Rotasyondaki iki golcüyü takımda düşünmeyen, Güven'i de yerli bulmayan Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet takviyesi daha istiyor.

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Abdullah Avcı'nın istediği forvet ortaya çıktı! Mario Gomez denmişti ancak...

Kulübün yaşadığı mali problemler nedeniyle yüksek bonservis bedelleri ödenemeyeceğinin bilincinde olan tecrübeli teknik adamın daha çok kiralama yoluyla alınabilecek kaliteli isimlere yönediği ifade ediliyor.

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