Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim

Mali açıdan sıkıntılı bir dönem yaşayan ve transfer bütçesinde küçülmeye giden siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı ve performansıyla beğeni toplayan Adem Ljajic'i 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.