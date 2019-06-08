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Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yerli transferine yöneldi. İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim...
Giriş Tarihi: 08.06.2019 13:50 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 13:55
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