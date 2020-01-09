09 Ocak 2020, Perşembe

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Beşiktaş ilk imzayı attırıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen siyah-beyazlıların, yıldız oyuncunun menajerini İstanbul'a getirdiği ve prensip anlaşması sağlandığı ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 11:46
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Beşiktaş ilk imzayı attırıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Süper Lig'in ilk devresinde son 9 haftada 7 galibiyet alarak zirve yarışına dahil olan Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi.

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Beşiktaş ilk imzayı attırıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Burak Yılmaz'ın yalnız kalması ve Tyler Boyd'un bekleneni verememesi üzerine transfer çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlı ekipte 3 isim gündeme geldi.

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Beşiktaş ilk imzayı attırıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

TEODORCZYK'DE YANIT BEKLENİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başkan Ahmet Nur Çebi dün Antalya'da bir araya gelerek, düşünülen transferle ilgili son durumu masaya yatırsa da, Beşiktaş'ta kimsenin dikkatini çekmeyen bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

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Beşiktaş ilk imzayı attırıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

İtalya'nın Udinese takımında forma giyen ve gönderilme kararı alınan Lukasz Teodorczyk'in menajeri Kubacki'nin hafta sonunu İstanbul'da geçirdiği ve siyah-beyazlı yöneticilerle görüşüp prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

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Beşiktaş ilk imzayı attırıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Menajer Kubacki'nin, Lukasz Teodorczyk'nin izniyle İstanbul'a geldiği, Polonyalı oyuncunun kiralık ya da bonservisi ile beraber Beşiktaş'ta oynamaya 'evet' dediği bildirildi.

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