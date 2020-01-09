Beşiktaş ilk imzayı attırıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen siyah-beyazlıların, yıldız oyuncunun menajerini İstanbul'a getirdiği ve prensip anlaşması sağlandığı ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...