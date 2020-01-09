09 Ocak 2020, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş ilk imzayı attırıyor! Menajeri İstanbul'a geldi
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen siyah-beyazlıların, yıldız oyuncunun menajerini İstanbul'a getirdiği ve prensip anlaşması sağlandığı ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 09.01.2020 11:46
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...