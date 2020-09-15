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Yıldız forvetin sözleşmesi belli oldu! İmzaya geliyor

Beşiktaş'ta sezona galibiyetle başlamanın morali sürerken golcü transferinde de hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar tecrübeli forvet ile anlaşmaya vardı. Kara Kartal 32 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 15.09.2020 20:14
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Yıldız forvetin sözleşmesi belli oldu! İmzaya geliyor

Burak Yılmaz'ı Lille'e göndermesinin ardından kadrosunda yalnızca Cyle Larin, Güven Yalçın ve Umut Nayir gibi isimler kalan Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor.

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Yıldız forvetin sözleşmesi belli oldu! İmzaya geliyor

Yılmaz'ın yokluğunu aratmayacak bir as forveti ilk 11'e monte etmek isteyen siyah-beyazlı ekip, Ze Luis, Papiss Cisse, Vincent Aboubakar ve Nikola Kalinic gibi isimleri gündemine almıştı.

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Yıldız forvetin sözleşmesi belli oldu! İmzaya geliyor

Sık sık sakatlanması nedeniyle Aboubakar konusunu askıya alan Kara Kartal'da mutlu sona ulaşmaya az kaldı.

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Yıldız forvetin sözleşmesi belli oldu! İmzaya geliyor

Atletico Madrid'in Hırvat forveti Kalinic'le el sıkışan Beşiktaş, transferi bitirmek için adeta gün sayıyor.

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Yıldız forvetin sözleşmesi belli oldu! İmzaya geliyor

YALNIZCA BONSERVİSİ KALDI

NTV Spor'un haberine göre; Bonservis bedeli konusunda herhangi bir anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'de sunduğu ücret ve ödeme planı için yanıt bekliyor.

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