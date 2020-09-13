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Sergen Yalçın'ın Trabzonspor planı hazır! Takımı böyle yönetecek

Süper Lig'in ilk haftasındaki dev maçta Trabzonspor'un konuğu olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle Trabzon'a götürülmedi. Kritik maçta yardımcı antrenör Murat Şahin'in takımın başında sahaya çıkması beklenirken, mücadeleyi evinden takip edecek Yalçın, taktik ve oyuncu değişikliklerinde yine karar mekanizması olacak. İşte o detay... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 13.09.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 14:53
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Sergen Yalçın'ın Trabzonspor planı hazır! Takımı böyle yönetecek

Süper Lig'de sezonu Trabzonspor derbisiyle açacak olan Beşiktaş, zorlu deplasmana teknik direktörü Sergen Yalçın'dan yoksun çıkacak.

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Sergen Yalçın'ın Trabzonspor planı hazır! Takımı böyle yönetecek

Corona virüsü testi pozitif çıkan başarılı teknik adam, kurallar gereği Trabzon'a gidemedi.

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Sergen Yalçın'ın Trabzonspor planı hazır! Takımı böyle yönetecek

Milliyet'te yer alan habere göre evinde dinlenmeye çekilen ve sağlık durumu iyi olan Sergen Yalçın, çarşamba günü bir kez daha teste girecek. Deneyimli hocaya bu testin negatif çıkması durumunda pazar günü bir test daha uygulanacak.

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Sergen Yalçın'ın Trabzonspor planı hazır! Takımı böyle yönetecek

O testten de negatif sonuç çıkması halinde Sergen Yalçın takımının başına dönebilecek. Yalçın test protokolü nedeniyle ligde cumartesi günü Antalyaspor'la oynanacak maçta da takımın başında yer alamayacak.

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Sergen Yalçın'ın Trabzonspor planı hazır! Takımı böyle yönetecek

Hafta boyunca antrenmanları yöneten ve Trabzonspor maçının tüm taktik planlarını hazırlayan Sergen Yalçın'ın yokluğunda zorlu deplasmanda yardımcı antrenör Murat Şahin takımın başında sahaya çıkacak.

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