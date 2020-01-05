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Beşiktaş'tan İtalya çıkarması! İşte Burak Yılmaz'ı yedekleyecek golcü
Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de son 9 haftada 7 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Torino'nun Simone Zaza için yapılan teklifi reddetmesi üzerine siyah-beyazlılar Serie A'dan başka bir golcü için girişimlere başladı. İşte dev transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Giriş Tarihi: 05.01.2020 00:14 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 00:14
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