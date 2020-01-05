05 Ocak 2020, Pazar
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İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ta flaş ayrılık...
Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Beşiktaş, 17. haftada Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ederek ilk devreyi 5. olarak kapatmıştı. Üç yıl aradan sonra tekrar şampiyonluğa ulaşmak isteyen siyah-beyazlı ekipte transfer çalışmaları başladı. Transfer bütçesi yaratabilmek için önce oyuncu satması gereken Kara Kartal'da 7 isim transfer listesine koyulurken, İngiliz basını beklenmedik bir ismin ayrılığını duyurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.01.2020 23:00
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