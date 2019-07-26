26 Temmuz 2019, Cuma

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Yeni Kartal Douglas İstanbul'a geldi

Transfer sezonunun suskun ekibi olarak göze çarpan Beşiktaş ilk transferini Ankaragücü'nün golcüsü Tyler Boyd'u kadrosuna katarak yapmıştı. Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezon çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın ikinci transferi de İstanbul'a indi ve transferi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 22:41 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 23:39
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Yeni Kartal Douglas İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transferi için görüşme halinde bulunduğu Douglas Pereira Dos Santos, İstanbul'a geldi.

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Yeni Kartal Douglas İstanbul'a geldi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Brezilyalı oyuncunun cumartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği ve daha sonra takımın Avusturya kampına katılacağı ifade edildi.

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Yeni Kartal Douglas İstanbul'a geldi

"ÇOK MUTLUYUM"
Gelecek sezondan itibaren siyah-beyazlı formayı giyecek olan Douglas'ın yöneticilere çok mutlu olduğunu söylediği bildirildi.

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Yeni Kartal Douglas İstanbul'a geldi

Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Geçen sezon devre arasında gelmeyi çok istiyordum ama olmadı.

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Yeni Kartal Douglas İstanbul'a geldi

Geç de olsa Beşiktaş ile anlaşmaktan çok mutluyum. Şampiyonluk yaşayabileceğim bir takıma geldim. Çok kaliteli oyuncuların olduğu bir takım.

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