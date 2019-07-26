26 Temmuz 2019, Cuma
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Yeni Kartal Douglas İstanbul'a geldi
Transfer sezonunun suskun ekibi olarak göze çarpan Beşiktaş ilk transferini Ankaragücü'nün golcüsü Tyler Boyd'u kadrosuna katarak yapmıştı. Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezon çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın ikinci transferi de İstanbul'a indi ve transferi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 22:41 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 23:39
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