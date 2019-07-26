26 Temmuz 2019, Cuma
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Loris Karius'tan eski hoca Şenol Güneş hakkında flaş sözler
Transfer sezonunun suskun ekiplerin Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Takımın başına getirilen yeni teknik patron Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezonda çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlılar'da hedef mutlak şampiyonluk. Bu yönde çalışmalarına devam eden Kartal'ın Alman kalecisi Loris Karius, eski çalıştırıcısı Şenol Güneş hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 19:48
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