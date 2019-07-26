26 Temmuz 2019, Cuma

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Loris Karius'tan eski hoca Şenol Güneş hakkında flaş sözler

Transfer sezonunun suskun ekiplerin Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Takımın başına getirilen yeni teknik patron Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezonda çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlılar'da hedef mutlak şampiyonluk. Bu yönde çalışmalarına devam eden Kartal'ın Alman kalecisi Loris Karius, eski çalıştırıcısı Şenol Güneş hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 19:48
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Loris Karius'tan eski hoca Şenol Güneş hakkında flaş sözler

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı takımda gelecek sezonki hedefini şampiyonluk olarak açıkladı.

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Loris Karius'tan eski hoca Şenol Güneş hakkında flaş sözler

Avusturya'nın Salzburg kentindeki Saalfelden kasabasında kamp yapan siyah-beyazlı ekipte Karius, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Loris Karius'tan eski hoca Şenol Güneş hakkında flaş sözler

Sezon hazırlıklarını değerlendiren 26 yaşındaki kaleci, "İlk kamp dönemini Riva'da geçirdik yaklaşık 8 gün orası bir tanışma, alışma dönemiydi."

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Loris Karius'tan eski hoca Şenol Güneş hakkında flaş sözler

"Yeni sezonda oynayacağımız oyun şeklini öğrenmek ve bunu uygulamak adına. Burada yaklaşık 11-12 günlük bir kamp olacak."

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Loris Karius'tan eski hoca Şenol Güneş hakkında flaş sözler

"Burada her gün önemli, çünkü tamamen yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz, Onların bizden istediklerini, bizden beklentilerini öğrenmeye çalışıyoruz."

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