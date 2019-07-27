27 Temmuz 2019, Cumartesi

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Kartal Ada'ya 'indi'

Beşiktaş'ta transfer harekatı geç de olsa başladı. Ankaragücü'nden Tyler Boyd'u bonservisiyle birlikte kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'ın ikinci transferi ise Sivasspor'dan Douglas olmuştu. Gelecek sezon yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen Kartal birçok isimle de temaslarını sürdürürken flaş bir isim gündeme geldi. İşte Siyah-Beyazlılar'ın transfer gündemi ve yaşananlar...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 01:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 07:53
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Kartal Ada'ya 'indi'

Transfer sezonunun en suskun ekibi olarak görünün Beşiktaş, atağa kalkmaya hazırlanıyor.

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Kartal Ada'ya 'indi'

Şu ana kadar yalnızca Tyler Boyd'u kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar için birçok isim gündeme gelmeye başladı.

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Kartal Ada'ya 'indi'

Yeni sezona yeni teknik patron Abdullah Avcı ile start verecek olan Kartal'da hedef mutlak şampiyonluk.

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Kartal Ada'ya 'indi'

İşte Siyah-Beyazlılar'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...

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Kartal Ada'ya 'indi'

Transfer döneminin başladığı günden bu yana pek çok ismi gündemine alan hatta bazı oyuncuları imza aşamasına getirmesine rağmen elden kaçıran Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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