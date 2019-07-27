Kartal Ada'ya 'indi'

Beşiktaş'ta transfer harekatı geç de olsa başladı. Ankaragücü'nden Tyler Boyd'u bonservisiyle birlikte kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'ın ikinci transferi ise Sivasspor'dan Douglas olmuştu. Gelecek sezon yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen Kartal birçok isimle de temaslarını sürdürürken flaş bir isim gündeme geldi. İşte Siyah-Beyazlılar'ın transfer gündemi ve yaşananlar...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 01:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





