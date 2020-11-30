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Vincent Aboubakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesindeki o madde...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde 2 gol atarak maçın yıldız ismi oldu. Kamerunlu yıldızın sözleşmesinde ise dikkat çeken bir madde yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 30.11.2020 10:21
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Vincent Aboubakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesindeki o madde...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

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Vincent Aboubakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesindeki o madde...

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada, Beşiktaş adına maça damga vuran isim ise sezon başı kadroya dahil olan Vincent Aboubakar'dı...

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Vincent Aboubakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesindeki o madde...

Mücadelede 2 gol birden atarak adından söz ettiren Kamerunlu golcünün transfer edildiği dönem, siyah-beyazlı camiada oyuncunun sakatlığı ile ilgili endişe hakimdi. Yönetim, yıldız futbolcunun mukavelesine konuyla ilgili ceza maddesi ekledi.

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Vincent Aboubakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesindeki o madde...

İşte Aboubakar'ın sözleşmesinde yer alan o madde:

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Vincent Aboubakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesindeki o madde...

Maç başı ücreti 20 bin euro olan Aboubakar sakatlanması halinde Beşiktaş'a, 40 bin euro ödeyecek.

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