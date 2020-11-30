Vincent Aboubakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesindeki o madde...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde 2 gol atarak maçın yıldız ismi oldu. Kamerunlu yıldızın sözleşmesinde ise dikkat çeken bir madde yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri