Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Sergen Yalçın damga vurdu! Az daha...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi, siyah-beyazlıların 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Kara Kartal, bu sonuçla birlikte 15 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşadı. Teknik direktör Sergen Yalçın da gollerin ardından büyük sevinç yaşarken, o görüntüsü maça damga vurdu. İşte detaylar...