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Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Sergen Yalçın damga vurdu! Az daha...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi, siyah-beyazlıların 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Kara Kartal, bu sonuçla birlikte 15 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşadı. Teknik direktör Sergen Yalçın da gollerin ardından büyük sevinç yaşarken, o görüntüsü maça damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:35
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Sergen Yalçın damga vurdu! Az daha...

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek önemli bir zafer elde ettiği karşılaşmaya teknik direktör Sergen Yalçın damga vurdu.


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Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Sergen Yalçın damga vurdu! Az daha...

İki ezeli rakip Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı ve dev derbi büyük bir heyecana sahne oldu. Tam 7 golün atıldığı maçta 1 tane de kırmızı kart çıktı.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Sergen Yalçın damga vurdu! Az daha...

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Aboubakar (2), Necip ve N'Sakala'dan gelirken, Fenerbahçe'nin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Papiss Cisse kaydetti.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Sergen Yalçın damga vurdu! Az daha...

15 YIL SONRA GELEN ZAFER!
Beşiktaş ezeli rakibinin sahasındaki yenilmezlik serisine son verdi. Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup eden Kartal, son olarak yine 2005 yılında Pancu'nun kaleye geçtiği unutulmaz derbiyi aynı skorla kazanmıştı.


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Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Sergen Yalçın damga vurdu! Az daha...

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI!
Beşiktaş cephesi kazanılan 3 puanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik heyet karşılaşmanın son düdüğünün ardından bütünleşti ve galibiyeti doyasıya kutladı.

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