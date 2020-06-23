23 Haziran 2020, Salı

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Ve Gökhan Gönül imzalıyor! İşte sözleşme şartları

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül'ün akıbeti belli oluyor. Siyah-beyazlılar tecrübeli oyuncuyla yola devam etme kararı alırken, 35 yaşındaki sağ bek de Kara Kartal'ın teklifine 'evet' dediği belirtildi. Sezonun bitmesiyle birlikte resmi imzaların atılması beklenirken, Gökhan Gönül'ün sözleşme şartları da merak edilen bir diğer konu oldu. İşte deneyimli bekin sözleşme şartları...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 09:10
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Ve Gökhan Gönül imzalıyor! İşte sözleşme şartları

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün bir süredir adı eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu.

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Ve Gökhan Gönül imzalıyor! İşte sözleşme şartları

Sarı-lacivertli ekibe döneceği iddia edilen tecrübeli futbolcu, tercihini Kara Kartal'dan yana kullandı.

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Ve Gökhan Gönül imzalıyor! İşte sözleşme şartları

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı.

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Ve Gökhan Gönül imzalıyor! İşte sözleşme şartları

2016 yazında Beşiktaş'a transfer olan ve performansıyla beğeni toplayan 35 yaşındaki oyuncunun takımda tutulmasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği öğrenildi.

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Ve Gökhan Gönül imzalıyor! İşte sözleşme şartları

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1+1 yıllık sözleşme teklifine 'Evet' diyen başarılı sağ bekin, maaşında da önemli ölçüde fedakârlık yaptığı öğrenildi.

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