Ve Gökhan Gönül imzalıyor! İşte sözleşme şartları

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül'ün akıbeti belli oluyor. Siyah-beyazlılar tecrübeli oyuncuyla yola devam etme kararı alırken, 35 yaşındaki sağ bek de Kara Kartal'ın teklifine 'evet' dediği belirtildi. Sezonun bitmesiyle birlikte resmi imzaların atılması beklenirken, Gökhan Gönül'ün sözleşme şartları da merak edilen bir diğer konu oldu. İşte deneyimli bekin sözleşme şartları...

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 09:10 ABONE OL