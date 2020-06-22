22 Haziran 2020, Pazartesi

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Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'ye dikti!

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenmesiyle birlikte tüm dikkatini Avruapa hedefi yolunda galibiyet serisi oluşturmaya vermiş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın da, bu galibiyetin ardından futbolcularla toplantı yaptı ve şunları söyledi: "Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız gitmeliyiz" İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 16:55
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Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'ye dikti!

Vodafone Park'taki sürpriz Antalyaspor mağlubiyetinin ardından çıktığı Yukatel Denizlispor deplasmanında adeta gol şov yaparak, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maçtan sonra tüm takımı tebrik etti.

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Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'ye dikti!

Soyunma odasında oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı teknik adam, güzel futbol ve farklı skordan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'ye dikti!

Sergen Yalçın'ın, "Bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Şartlar ne olursa olsun her zaman kazanmak için mücadele etmemiz gerekiyor.

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Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'ye dikti!

Kalan 6 maçı da kazanırsak, ligi güzel bir noktada bitirebiliriz.

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Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'ye dikti!

Geçen hafta bir kaza yaşadık fakat bu maçtaki futbol ve mücadele bizi gelecek için daha da umutlandırdı.

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