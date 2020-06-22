Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'ye dikti!

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenmesiyle birlikte tüm dikkatini Avruapa hedefi yolunda galibiyet serisi oluşturmaya vermiş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın da, bu galibiyetin ardından futbolcularla toplantı yaptı ve şunları söyledi: "Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız gitmeliyiz" İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.06.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 16:55 ABONE OL