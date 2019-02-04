04 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Vagner Love Beşiktaş'ı bombaladı!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Kagawa, Isimat-Mirin ve Burak Yılmaz gibi önemli isimleri katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Vagner Love'ın Brezilya basınına yaptığı açıklamaların şoku yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 21:21
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Vagner Love Beşiktaşı bombaladı!

Beşiktaş'ın Antalya'da düzenlediği kampa götürülmeyen isimlerden biri olan Vagner Love, geçtiğimiz günlerde siyah beyazlılarla olan sözleşmesini feshedip Corinthians'a imza atmıştı.

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Vagner Love Beşiktaşı bombaladı!

Deneyimli oyuncu ayrılık sonrası Beşiktaş yönetimiyle ilgili flaş ifadeler kullandı.

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Vagner Love Beşiktaşı bombaladı!

Gazeta Esportiva'ya konuşan 34 yaşındaki golcü, Siyah Beyazlı takımdan ayrılık sürecini anlatırken Beşiktaş yönetimini bombaladı. İşte Love'un o sözleri:

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Vagner Love Beşiktaşı bombaladı!

"BANA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİLER"

"Beşiktaş'ta yaşadığım sorun, bana gelip hiçbir şey söylememeleriydi."

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Vagner Love Beşiktaşı bombaladı!

"Oysa ki problem neyse benimle konuşmaları lazımdı."

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