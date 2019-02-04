Vagner Love Beşiktaşı bombaladı!

Vagner Love Beşiktaş'ı bombaladı!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Kagawa, Isimat-Mirin ve Burak Yılmaz gibi önemli isimleri katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Vagner Love'ın Brezilya basınına yaptığı açıklamaların şoku yaşanıyor.