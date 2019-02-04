Shinji Kagawa, Beşiktaştan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Shinji Kagawa, Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta Antalyaspor'a 2 gol atan Shinji Kagawa için siyah beyazlı taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri netlik kazandı.