04 Şubat 2019, Pazartesi

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Shinji Kagawa, Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta Antalyaspor'a 2 gol atan Shinji Kagawa için siyah beyazlı taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 19:01
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Shinji Kagawa, Beşiktaştan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Beşiktaş'ın Almanya 1. Futbol Ligi ekibi Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa için menajeri, Japon oyuncunun kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Shinji Kagawa, Beşiktaştan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Japon oyuncunun menajeri Necdet Ergezen konuyla ilgili NTV'ye konuştu ve siyah beyazlıların Boruissia Dortmund ile yaptığı kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonunun olmadığını açıkladı.

Kararı sezon sonunda Kagawa'nın vereceğini söyleyen Ergezen, şöyle konuştu:

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Shinji Kagawa, Beşiktaştan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

"Kagawa kalmak isterse Dortmund'un zorluk çıkaracağını sanmıyorum. Sezon sonunda Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi kalacak. Bu durum, Beşiktaş'ın avantajına olabilir. Eğer Kagawa kalmak isterse iki kulüp arasında anlaşma zemini oluşabilir. Kagawa'nın kararı belirli olacaktır."

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Shinji Kagawa, Beşiktaştan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada 2 gol atan Shinji Kagawa için siyah beyazlı taraftarların en çok merak ettiği sorulardan biri netlik kazandı.

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Shinji Kagawa, Beşiktaştan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
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