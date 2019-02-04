05 Şubat 2019, Salı

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Beşiktaş'ta ilk hedef şampiyonluk

Şenol Güneş 2.'lik mücadelesi yaptıklarına dair bir algı yaratılmasından rahatsız. Kalan 14 karşılaşmada ilk hedef şampiyonluk olarak belirlendi.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 22:35 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 07:54
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Beşiktaşta ilk hedef şampiyonluk

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-2'lik galibiyet bir anda kara bulutların dağılmasına neden oldu.

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Beşiktaşta ilk hedef şampiyonluk

Lider Başakşehir'le aradaki puan farkının 11 olması umutların yitirilmesine yol açmadı. Herkes ilk hedefi şampiyonluk olarak belirledi.

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Beşiktaşta ilk hedef şampiyonluk

Gözler son 14 maça çevrildi

Tenik direktör Şenol Güneş'in ikincilik mücadelesi yaptıklarına dair bir algı yaratılmasından hoşnut olmadığı ortaya çıktı.

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Beşiktaşta ilk hedef şampiyonluk

Antalyaspor karşısındaki farklı galibiyet gözleri son 14 karşılaşmaya çevirdi

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Beşiktaşta ilk hedef şampiyonluk

Biz kazanmaya devam edelim

Şenol Güneş'in futbolcularına, "Ligde her şey olabilir. Biz yeter ki kazanmaya devam edelim.

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