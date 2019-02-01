01 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Uyanık Quaresma...

Beşiktaş'la yollarını ayırması beklenen Quaresma'nın ara transfer dönemi sona ermesine rağmen sözleşmesi feshedilmedi. Peki Quaresma olayının perde arkasında neler yaşandı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 11:29
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Uyanık Quaresma...

Beşiktaş'ta geciken maaşlar nedeniyle uzun süredir yönetimle sıkıntı yaşayan Quaresma kulübe iki kez ihtarname göndermişti.

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Uyanık Quaresma...

Ricardo Quaresma, bedelsiz ayrılmak için tüm şartları zorlamaya devam ediyor...

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Uyanık Quaresma...

Milliyet'in haberine göre, Portekizli yıldızın menajerlerinin, oyuncu için görüştükleri kulüplere, bedava transfer garantisini verdikleri öğrenildi.

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Uyanık Quaresma...

Quaresma'nın bedelsiz ayrılma isteğine olumlu bakan yönetimin ise kendisine konuyla ilgili şu mesajı yolladı:

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Uyanık Quaresma...

"Madem böyle bir isteğin var, sen de alacaklarını bırak.

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