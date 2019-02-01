01 Şubat 2019, Cuma
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Kagawa ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.
Giriş Tarihi: 01.02.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 13:47
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