Sergen Yalçın'dan sert açıklama! "Alt tarafı bir taç..."

"20 MAÇ SONRASINA DA BAĞLARSIN"

Antep maçında 1 metre dışarıda bir pozisyon var, onu bu kadar konuştunuz mu? Bir tane taç, ne kadar meraklıymış millet bir tacı konuşmaya! O topta Ghezzal orta yaptı, gol oldu. Gol olmasa konuşacak mıydınız? Nedir yanı? Taç olmuş, çıkmış, çıkmamış... Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur. Biraz aleyhimize verilenleri konuşun, onlarda dik çııp konuşun. Onlarda da aynı dikliği bekliyoruz. Bir taç bu kadar konuşulmaz. Penaltı, kırmızı kart değil, bunları geçin, bunlar boş laf. Bağlamak istersen, 20 maç sonrasına da bağlarsın.