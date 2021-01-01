01 Ocak 2021, Cuma

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Sergen Yalçın'dan sert açıklama! "Alt tarafı bir taç..."

Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ilk golünden önce yaşanan ve çok tartışılan taç pozisyonu ile ilgili konuştu. Alt tarafı bir taç olduğunu ve bütün maçın buna bağlanmamasını dile getiren Sergen Yalçın, çok sert ifadeler de kullandı. İşte Yalçın'ın açıklamalarının tamamı...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 10:13
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Sergen Yalçın'dan sert açıklama! Alt tarafı bir taç...

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kulübün Youtube kanalında sezon içerisinde yaşananları değerlendirirken, yeni yıl ve takım hedeflerine dair de açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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Sergen Yalçın'dan sert açıklama! Alt tarafı bir taç...

"NE ÖNEMLİYMİŞ YA BİR TAÇ"
Sivas maçında oyunun tamamını bir taca bağlamak çok yanlış. Penaltı yok, kırmızı kart yok, bir tane taç! Ne önemliymiş ya bir taç! Geçen hafta Larin'in attığı gol konuşulmadı. Liverpool - West Bromwich maçını seyredin, West Bromwich'in attığı golü görün, faulün babası! Bizim golümüz o golün 10'da biriydi. Bizim atılan oyuncularımız oldu, kaç tane kırmızı gördük, o kadar konuşmadınız. Bir tane taç, taç olup olmadığı da belli değil! Top dışarıda görünüyor ama izdüşümü var, çizgiye denk gelebilir.

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Sergen Yalçın'dan sert açıklama! Alt tarafı bir taç...

"20 MAÇ SONRASINA DA BAĞLARSIN"
Antep maçında 1 metre dışarıda bir pozisyon var, onu bu kadar konuştunuz mu? Bir tane taç, ne kadar meraklıymış millet bir tacı konuşmaya! O topta Ghezzal orta yaptı, gol oldu. Gol olmasa konuşacak mıydınız? Nedir yanı? Taç olmuş, çıkmış, çıkmamış... Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur. Biraz aleyhimize verilenleri konuşun, onlarda dik çııp konuşun. Onlarda da aynı dikliği bekliyoruz. Bir taç bu kadar konuşulmaz. Penaltı, kırmızı kart değil, bunları geçin, bunlar boş laf. Bağlamak istersen, 20 maç sonrasına da bağlarsın.

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Sergen Yalçın'dan sert açıklama! Alt tarafı bir taç...

"BİZE KARŞI HİÇ BÖYLE TEPKİ GÖRMEDİM"
Kırmızı kartla bizim bir alakamız var mı? Bir tane gol yedin, biz de ne goller yedik. Bir tane taçta yanlış verildi ya da verilmedi, 3 tane atar yenersin. Denizli'de 10 kişi oynamadık mı, Fenerbahçe maçında kaç dakika 10 kişi oynamadı mı? Aleyhimize neler verildi, hiç böyle tepki görmedim. Taç da taç, taç da taç, ne taçmış ya, taş düşsün başınıza.

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Sergen Yalçın'dan sert açıklama! Alt tarafı bir taç...

Seyir zevki olan futbol oynatmaya çalışıyorum. Tribünde 40 bin kişi olsa, çok daha farklı oyun oynatacağım belki. Futbol bir tiyatro, burada sanatçılar var. Oyuncular birer sanatçıdır, sanatını icra eder. Tribüne gelen insanlar izlerler, memnun olurlarsa sürekli gelirler. Taraftarımıza iyi oyun izletmek zorundayız ki gelsinler, izlesinler. Şu anda böyle bir durum yok, şu anda rutin bir oyun oynanıyor. Daha kontrollü, saha sabırlı, daha kazanmaya odaklı oynamak zorundayız şu anda.

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