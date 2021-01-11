11 Ocak 2021, Pazartesi

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Usta yazarlar Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Fransız takımı gibiydi..."

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Usta isimler Beşiktaş - Hatayspor maçını bu sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 08:49
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Usta yazarlar Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Fransız takımı gibiydi...

TURGAY DEMİR - BİR ŞEYLER BIRAKIRSIN!

Ne ilk yarıydı ama... Bulduğu en küçük boşlukta cümbür cemaat saldıran bir Hatay ve bu bölümde şaşkınlıktan rakibine karşılık vermekte zorlanan bir Beşiktaş izledik.

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Usta yazarlar Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Fransız takımı gibiydi...


Maç daha mini minnacıkken Aboubakar'ın müthiş golüyle tabela değişince, tamam dedik, Beşiktaş artık alır, götürür! Dedik de, pek öyle olmadı... Siyah-beyazlı oyuncular golün sevincini yaşamaya fırsat bulamadan tabela tekrar eşitlendi...

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Usta yazarlar Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Fransız takımı gibiydi...


Bounpendza tam bir baş belası... Bir an bile boş bırakırsan uçurtma gibi gidiyor... İlk bölümde Beşiktaş savunmasını hallaç pamuğu gibi attı. Gabonlu biraz daha dikkatli olsa iki golden fazlasını da atabilirdi.

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Usta yazarlar Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Fransız takımı gibiydi...

Beşiktaş'ın usta ayağı Ghezzal ise iki asist yapmasına rağmen hareketsiz bir oyunu tercih edince Kartal'ın hücumlarının galibiyete yetecek kadar meyve vermesini önledi. İlk 45'te durmak, dinlenmek bilmeyen Hatayspor ikinci yarıda kazık fren yaptı. Yoruldular!

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Usta yazarlar Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Fransız takımı gibiydi...

Beklemeye başlayan ev sahibi tamamen kontratak düzenine döndü ama Bounpendza da yorulmuştu. O da yakaladığı topları daha etkili kullanmanın yollarını aramadan kolay kaybetmeye başladı.

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