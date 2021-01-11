11 Ocak 2021, Pazartesi

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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic'e rest! "Ya kabul et ya da..."

Devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Mario Mandzukic ile temasa geçmiş ve teklifini iletmişti. Siyah-beyazlılar, 2 milyon euro isteyen Hırvat yıldızın menajeriyle son kez masaya oturacak ve takımın şartlarını kabul etmesini isteyecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.01.2021 00:32 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 06:16
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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic'e rest! Ya kabul et ya da...

Beşiktaş'ta çok hızlı bir şekilde ilerleyen Mario Mandzukic gündeminde artık son düzlüğe girildi...

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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic'e rest! Ya kabul et ya da...

Siyah-beyazlı takımın ilk yaptığı 1 milyon euro'luk teklifi önce kabul eden fakat ilerlemiş yaşı ve boşta olmasına rağmen daha sonra bu rakamı 2 milyon euro'ya yükselten Hırvat forvet ile bugün son görüşme yapılacak.

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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic'e rest! Ya kabul et ya da...

Gelen haberlere göre, siyah- beyazlılar, 34 yaşındaki golcünün menajerine "Mario'ya vereceğimiz son teklif 1 milyon euro. Bunun üstüne kesinlikle çıkamayız" diyecek.

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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic'e rest! Ya kabul et ya da...

Ayrıca Aboubakar ve Larin örnekleri verilerek mevcut kadroda zaten gol atan forvetlerin olduğu öne sürülüp transfer isteği zorlanmayacak.

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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic'e rest! Ya kabul et ya da...

Öte yandan Mandzukic'in kaprisleri nedeniyle yönetimin transferden vazgeçmesinden korkan vatandaşı Domagoj Vida'nın da Mandzukic'i çok geç olmadan ikna etmeye çalıştığı biliniyor.

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