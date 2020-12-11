Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu! "Devre sonunda liderlik gelebilir"

Kazanma azmi, kaybetmeme isteğinin üst düzeyi olması Beşiktaşlıları mest ediyor. Bu başarıdaki en büyük pay; kulübün zor günlerinde görev yapan Sayın Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın... Futbolcuların da formaya sahip çıkmalarına şapka çıkarıyorum.