11 Aralık 2020, Cuma

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Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu! "Devre sonunda liderlik gelebilir"

Süper Lig'de iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş zirve yarışında oldukça iddialı bir konuma geldi. Sergen Yalçın'ın oyuncularından verim almaya başlaması sonrasında Beşiktaş zirveye yaklaştı. Fotomaç Yazarı Sinan Vardar da siyah-beyazlı takımın form durumunu dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı....

Giriş Tarihi: 11.12.2020 08:39
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Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu! Devre sonunda liderlik gelebilir

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN GÜCÜ

Beşiktaş; Başakşehir ve F.Bahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda önemli bir adım attı. Kara Kartal engelleri birer birer aşıyor.

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Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu! Devre sonunda liderlik gelebilir

Kazanma azmi, kaybetmeme isteğinin üst düzeyi olması Beşiktaşlıları mest ediyor. Bu başarıdaki en büyük pay; kulübün zor günlerinde görev yapan Sayın Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın... Futbolcuların da formaya sahip çıkmalarına şapka çıkarıyorum.

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Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu! Devre sonunda liderlik gelebilir

Başkan Çebi'nin dediği gibi 'pahalı transfer iyi transfer olmuyor' çoğu kez... Transferin son gününde evrakları moto kuryeyle yetiştirilen Rosier ve Ghezzal'in performansı övgüyü hak ediyor. İki oyuncunun Beşiktaş'ta yeniden yıldızı parladı. Gerçi ikisi de kiralık...

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Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu! Devre sonunda liderlik gelebilir

Tıpkı her geçen hafta form düzeyini yükselten Montero gibi... Keşke bonservisiyle birlikte transfer edilseydiler. Sezon sonu büyük ihtimalle arkalarına bakmadan gidecek, Beşiktaş sayesinde belki de kulüplerine büyük paralar kazandıracaklar.

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Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu! Devre sonunda liderlik gelebilir

Beşiktaş'a efsane kontenjanından teknik direktör oldu denen Sergen Yalçın da iyi iş çıkarıyor ve kötü günde kendisini arkadan vurmak isteyenleri başarılarıyla susturuyor.

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