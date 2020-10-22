Usta yazardan çarpıcı yorum! "Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılırsa..."

Hemen vurgulamalıyım ki giderse de Beşiktaş'ı çok arar. Kimler geldi, kimler geçti bu camiadan. Gidenler hep pişman oldu. Dorukhan iyi düşünmeli ve kararlı davranmalı, gaza gelmemeli. İyi futbolcu olduğu tartışılmaz ama henüz beklenen düzeye gelmediği de net. İki sezon daha kalırsa sonra Avrupa yapar, yuvadan erken uçarsa yere çakılır.