22 Ekim 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Usta yazardan çarpıcı yorum! "Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılırsa..."

Süper Lig'e Trabzonspor galibiyetiyle giriş yaptıktan sonra çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılamayan ve 5. haftayı bay geçen Beşiktaş'ta bazı futbolcuların takımdaki geleceği merak konusu oldu. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Yazar Turgay Demir, bugünkü köşesinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:06
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Usta yazardan çarpıcı yorum! Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılırsa...

TURGAY DEMİR - DORUKHAN GİDERSE PİŞMAN OLUR!

Devre arası bile bir haftadan kısa olacak, geçen haftayı 'bay' geçen Beşiktaş bu vesile ile devre arasında dahi bulamayacağı bir hazırlık fırsatı buldu. Sergen hoca bu dönemde yenilerle-eskileri kaynaştırmak adına birçok oyuncusuyla birebir konuşmalar yaptı.

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Usta yazardan çarpıcı yorum! Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılırsa...

Hoca elindeki oyunculardan 11 çıkarabilir ama kadro derinliği olmadığı için ara transfere kadar bunun sıkıntısını çekebilir... Roiser, Mensah, Souza, Aboubakar, Töre, Welinton, Ghezzal, Oğuzhan, Hasic, Larin, Atiba, Montero, Atakan, Vida, N'Koudou, Güven, Rıdvan ve Necip arasından sağlam bir iskelet kurmak ve ısrar etmek zorunda Sergen hoca...

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Usta yazardan çarpıcı yorum! Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılırsa...

İnandığı oyuncuları sahaya sürmeli ve onlara belli bir süre katlanmalı. Çünkü dengesiz bir kadro kalabalığında iyi bir iskelet oluşturmak kolay iş değil.

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Usta yazardan çarpıcı yorum! Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılırsa...

Farkındaysanız Dorukhan'ı saymadım kadroda... Çünkü kafası Beşiktaş'ta olmayan oyuncuyu yok sayarım. Bu formanın kıymetini bilmek benim ilk şartımdır. Dorukhan biliyor mu, orası muallak. Dorukhan gidecek mi, kalacak mı onu tartışıyor camia. Bu şartlarda Beşiktaş'a faydalı olamaz...

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Usta yazardan çarpıcı yorum! Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılırsa...

Hemen vurgulamalıyım ki giderse de Beşiktaş'ı çok arar. Kimler geldi, kimler geçti bu camiadan. Gidenler hep pişman oldu. Dorukhan iyi düşünmeli ve kararlı davranmalı, gaza gelmemeli. İyi futbolcu olduğu tartışılmaz ama henüz beklenen düzeye gelmediği de net. İki sezon daha kalırsa sonra Avrupa yapar, yuvadan erken uçarsa yere çakılır.

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