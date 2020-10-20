20 Ekim 2020, Salı

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ocakta imzalayacak

Sezona Trabzonspor galibiyetiyle başladıktan sonra çıktığı 3 maçtan da galibiyet çıkaramayan Beşiktaş'ta gözler ocak ayına çevrildi. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle zirve yarışını sonuna kadar zorlamak isteyen siyah-beyazlılar, önceliği forvet transferine verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından girişimlerini hızlandıran Kara Kartal'ın yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 10:54
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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ocakta imzalayacak

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 10 yeni isimle güçlendiren Beşiktaş'ta şimdiden ocak ayı için transfer çalışmaları başladı.

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ocakta imzalayacak

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ocakta imzalayacak

Ocak ayında birkaç bölgeye takviye yapması beklenen yönetimin önceliği ise forvet transferi...

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ocakta imzalayacak

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde forvet transferi için uzun mesai harcamış ancak gündemine aldığı Mario Mandzukic, Ze Luis, Papiss Cisse, Mario Balotelli ve Nikola Kalinic gibi isimlerde mutlu sona ulaşamamıştı.

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ocakta imzalayacak

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından bu bölgeyi Porto forması giyen Vincent Aboubakar ile güçlendiren Kara Kartal, ara transfer döneminde bir forvet takviyesi daha yapacak.

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