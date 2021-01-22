22 Ocak 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Usta isimlerden Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı değerlendirmesi

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla yenerek liderliğini sürdürdü. Usta isimler karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK haberleri)

Giriş Tarihi: 22.01.2021 09:32
ABONE OL
  • 1
  • 16
Usta isimlerden Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı değerlendirmesi

SİNAN VARDAR - AŞK OLSUN HOCA

Beşiktaş maçı 90 dakika öyle bir tempoda oynadı ki, mücadelenin ilk dakikalarından farklı bir galibiyet alacağı belliydi. Siyah-beyazlıların zaman zaman topla oynama oranı yüzde 90'ın üzerine çıkması bile çok şey anlatıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Usta isimlerden Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı değerlendirmesi

Dün rakip kim olsaydı fark etmezdi; deyim yerindeyse Beşiktaş dün şampiyon kıvamında oynadı. Savunma-orta saha-hücum öyle bütünleşti ki; artık rakibe alan bırakmayan Beşiktaş sahada oluyor.

  • 3
  • 16
Usta isimlerden Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı değerlendirmesi

Kaleci Ersin'e artık çok gol pozisyonu gelmiyor. Bunun nedeni kesinlikle tesadüf değil, takım olarak rakibe yapılan müthiş pres... Beşiktaş çok koşuyor ve rakibinin nefes almasına izin vermiyor.

  • 4
  • 16
Usta isimlerden Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı değerlendirmesi

Mensah geldiği günden bu en güzel futbolunu dünkü maçta ortaya koydu. Rıdvan Yılmaz müthiş bindirmeler yaptı, Larin'e harika da bir asist yaptı. Aferin oğlum Rıdvan sana!

  • 5
  • 16
Usta isimlerden Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı değerlendirmesi

Atiba yine müthiş koşular yaparken Aboubakar ve Larin attıkları gollerle yeni fırsatçılığını gösterdi. Josef dünkü gösterdiği performansla yine yılın transferi olduğuna aday olduğunu gösterdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör