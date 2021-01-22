Usta isimlerden Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı değerlendirmesi

SİNAN VARDAR - AŞK OLSUN HOCA

Beşiktaş maçı 90 dakika öyle bir tempoda oynadı ki, mücadelenin ilk dakikalarından farklı bir galibiyet alacağı belliydi. Siyah-beyazlıların zaman zaman topla oynama oranı yüzde 90'ın üzerine çıkması bile çok şey anlatıyor.