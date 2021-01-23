23 Ocak 2021, Cumartesi

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Hulk Beşiktaş'a doğru! Josef de Souza devreye girdi

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, hücum bölgesine takviye yaparak alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların listesine bonservisi elinde olan Hulk girdi ve ilk teklif iletildi. Brezilyalı oyuncu için vatandaşı Josef de Souza da devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 23.01.2021 00:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 06:12
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Hulk Beşiktaş'a doğru! Josef de Souza devreye girdi

Karagümrük maçı sonrası hem teknik direktör Sergen Yalçın hem de yönetici Emre Kocadağ'ın "Evet, Hulk'u istiyoruz" açıklamalarının ardından hızlanan transfer girişimlerinde; Hulk'la konuşan ve kendisini Beşiktaş'a davet eden, Sergen Yalçın'la görüşmesinde aracı olan, menajerini Emre Kocadağ'la görüştüren ismin ise, 34 yaşındaki forvet ile Porto'dan iyi arkadaş olan Josef De Souza olduğu ortaya çıktı.

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Hulk Beşiktaş'a doğru! Josef de Souza devreye girdi

"HER ANLAMDA RAHAT HİSSEDERSİN"
Souza'nın, Beşiktaş'ın yarım sezon için 1 milyon euro önerdiği Hulk'a "Buraya gelirsen hem bize güç katarsın, hem de kendini her anlamda çok rahat hissedersin" dediği belirtildi.

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Hulk Beşiktaş'a doğru! Josef de Souza devreye girdi

HULK: NEDEN OLMASIN!
Brezilyalı forvet Hulk, Porto forması giyerken Beşiktaş'a karşı bir Şampiyonlar Ligi maçında mükemmel bir futbol oynamıştı. O maçtan sonra siyah-beyazlı tribünler sambacıyı tribünlere davet ederken, Hulk için de tezahürat yapmıştı.

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Hulk Beşiktaş'a doğru! Josef de Souza devreye girdi

Hulk da maçtan sonra bu yakın ilgi için, "Bir gün böyle bir taraftarın önünde o takımın formasını giymek isterim" ifadelerini kullanmıştı. (Fotomaç)

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