Usta isimler Beşiktaş - Trabzonspor maçını flaş sözlerle değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - KEYİFLİ BİR MAÇ

Başlamadan iki takımın da hocasını tebrik ediyorum. Biri kazandı, biri kaybetti ama bence ikisi de bir ders verdiler dün. Çok keyifli bir futbol oldu. İki takımın oyuncuları hakikaten iyi mücadele ettiler. Saha içinde centilmenliği ters-düz yapacak bir pozisyon yoktu. Bir tane Dorukhan'ın hareketi vardı. O da kırmızı gördü zaten. Çok keyifli maç izledim. Bu sene izlediğim hemen hemen en iyi maç. Her şey olabilecek bir maç.