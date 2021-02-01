01 Şubat 2021, Pazartesi

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Usta isimler Beşiktaş - Trabzonspor maçını flaş sözlerle değerlendirdi!

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-1'e getirerek, 3 puanı hanesine yazdırdı. Usta isimler bu galibiyetin ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 01.02.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 09:00
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Usta isimler Beşiktaş - Trabzonspor maçını flaş sözlerle değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - KEYİFLİ BİR MAÇ

Başlamadan iki takımın da hocasını tebrik ediyorum. Biri kazandı, biri kaybetti ama bence ikisi de bir ders verdiler dün. Çok keyifli bir futbol oldu. İki takımın oyuncuları hakikaten iyi mücadele ettiler. Saha içinde centilmenliği ters-düz yapacak bir pozisyon yoktu. Bir tane Dorukhan'ın hareketi vardı. O da kırmızı gördü zaten. Çok keyifli maç izledim. Bu sene izlediğim hemen hemen en iyi maç. Her şey olabilecek bir maç.

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Usta isimler Beşiktaş - Trabzonspor maçını flaş sözlerle değerlendirdi!

Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen maçı da çevirebilirdi, berabere de bitebilirdi. Trabzon son 15 dakikada topu iyi kullansa 3-4 yapardı. Beşiktaş biraz dikkatli olsa 3-4 yapabilirdi. Çok güzel bir maç seyrettik. Yalnız şu bir gerçek, şimdi Galatasaray-Fenerbahçe oynayacak önümüzdeki hafta. Trabzonspor, Denizli ile oynayacak. Aldığı zaman yukarıya bir adım daha geliyor.

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Usta isimler Beşiktaş - Trabzonspor maçını flaş sözlerle değerlendirdi!

Arkadan gelen avantajlıdır. Her şey olabilir ya. Potanın içine girmeye çalışacak. Girer mi, girer… Az gol yersen girersin potaya. Bu maçı kazanmak Trabzonspor için büyük bir fırsattı, 6 puanlık maçtı kazandılar. Dünkü maçta en iyi adamları kimdi? İki kaleciydi. Beşiktaş'ın yediği golde çarpıyor gidiyor, ikinci gole bir şey olmaz. Ersin bir şey yapamazdı iki gole de… Uğurcan'ın çıkardığı pozisyonlar da ortada. Aboubakar'ın attığı golde bile çok iyi uzandı, topa dokundu ama kurtaramadı. Onu bile çıkarabilirdi.

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Usta isimler Beşiktaş - Trabzonspor maçını flaş sözlerle değerlendirdi!

Trabzonspor'un yabancıları, sanki Trabzon'dan yetişmiş gibi mücadele ettiler. Tekmeye kafa soktular, yattılar, kalktılar, iyi mücadele ettiler. Beşiktaş'ta Victor Hugo, geriden takımı iyi idare ediyor. Lider özellikli bir oyuncu, stilli bir adam. Ayak içi atıyor, kafaya iyi çıkıyor. Yalnız şu da var Trabzonspor'un ikinci golünde Beşiktaşlı oyuncu korkup kendini sakınmasa top çarpacak girmeyecek. Bir şeyi anlayamıyorum bakın! Kaleci topa bakıyor, atlıyor zıplıyor, defans oyuncusu niye arkasını döner, elini kolunu sakınır döner toptan korkar. Dur ya, dur topun karşısında!

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Usta isimler Beşiktaş - Trabzonspor maçını flaş sözlerle değerlendirdi!

Beşiktaş gol atıyor da, bu tarz oynadığı zaman golü yiyor. Beşiktaş defansında sorun var. Topu kapıp, Beşiktaş defansının arkasına gittiğin zaman golü yapıyorsun. Trabzonspor biraz dikkatli gitse 3-4 olurdu. Bakınız! Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kimlik değiştirdi. Avcı'dan öncesi, Avcı'dan sonrası denebilir. Abdullah Avcı, şu anda Trabzonspor'da milat oldu. Sıradaki 3 maçı Denizli, Malatya ve Gaziantep'le… Bu üç maçı kazanırlarsa, yukarıya bir 'selamünaleyküm' yapabilirler.

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