30 Ocak 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 30.01.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 13:40
ABONE OL
  • 1
  • 9
Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi

Devre arası transfer döneminde tamamen bir golcü transferi üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş'ta çalışmalar hızlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi

Siyah-beyazlılarda Mario Mandzukic'in Milan'a, Hulk'un ise Atletico Mineiro'ya transfer olmasının ardından gözünü eski futbolcusu Cenk Tosun'a çeviren siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, milli yıldızı transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 9
Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi

Milliyet'e konuşan Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

  • 4
  • 9
Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi

"MADDİ KONULARDA TAVİZ VERMEM"

"Ben bu göreve gelirken, Beşiktaş'ın geleceğini yakından ilgilendiren maddi konular konusunda taviz vermeyeceğimi ve bunun için canımın yanmasını bile göze aldığımı söylemiştim. Yine söylüyorum, transferde limitlerimizi zorlayan hiçbir girişime izin vermem"

  • 5
  • 9
Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi

"SERGEN YALÇIN HOCAMIZ ÇOK BAŞARILI"

"Sergen Yalçın hocamız çok başarılı. Takımın havası çok iyi. Forma dağıtma konusunda çok adaletli. O nasıl forma adaleti sağlıyorsa ben de ödemeler konusunda adalet sağlamaya çalışıyorum. Bir transfer yüzünden takım içerisindeki ödemeleri aksatmamız mümkün değil. Bunu göze alamam. Ödemeler konusunda sıkıntı olmayınca oyuncularımız ve doğal olarak da tüm ekip mutlu."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör