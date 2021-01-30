Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi

"SERGEN YALÇIN HOCAMIZ ÇOK BAŞARILI"

"Sergen Yalçın hocamız çok başarılı. Takımın havası çok iyi. Forma dağıtma konusunda çok adaletli. O nasıl forma adaleti sağlıyorsa ben de ödemeler konusunda adalet sağlamaya çalışıyorum. Bir transfer yüzünden takım içerisindeki ödemeleri aksatmamız mümkün değil. Bunu göze alamam. Ödemeler konusunda sıkıntı olmayınca oyuncularımız ve doğal olarak da tüm ekip mutlu."