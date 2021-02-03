Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'a mağlup olarak zirveyi Fenerbahçe'ye kaptıran Kara Kartal, Akdeniz ekibini devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)