03 Şubat 2021, Çarşamba

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Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'a mağlup olarak zirveyi Fenerbahçe'ye kaptıran Kara Kartal, Akdeniz ekibini devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.02.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 14:05
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Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak.

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Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

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Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu yenilgiyle liderliği kaybetti.

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Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

14 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti olan siyah-beyazlılar, 44 puanla ikinci sıraya geriledi.

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Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Ligde son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Antalyaspor ise 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi ve topladığı 31 puanla puan cetvelinin 9. basamağında yer alıyor.

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