30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Transferde son dakika piyangosu: Caiuby!

Beşiktaş'a transferde bir son dakika piyangosu vurabilir! Bir anda siyah-beyazlıların listesine giren Brezilyalı kanat oyuncusu, kulübü Augsburg ile yollarını ayırdı. Yönetimin 30 yaşındaki Caiuby ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 02:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 07:53
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Transferde son dakika piyangosu: Caiuby!

Ryan Babel'in ardından Quaresma'nın da ayrılmasıyla mutlaka bir kanat transferi yapacak olan Beşiktaş'ın listesine son anda sürpriz bir isim girdi.

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Transferde son dakika piyangosu: Caiuby!

O aday da Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Caiuby... 30 yaşındaki futbolcunun Augsburg ile sözleşmesi sonlandırıldı.

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Transferde son dakika piyangosu: Caiuby!

Bunu fırsat bilen siyah-beyazlı idarecilerin 1.84 boyundaki futbolcu ile temas kurduğu ileri sürüldü.

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Transferde son dakika piyangosu: Caiuby!

DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala atağa kalan Beşiktaşlı yetkililerin, tecrübeli oyuncu ile pazarlıklara başladığı ve son dakikalarda sürpriz bir imza atılabileceği kaydedildi.

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Transferde son dakika piyangosu: Caiuby!

Piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan Caiuby, kariyerine Sao Paulo'da başladıktan sonra Corinthians, Guaratinqueta, Sao Caetano, Wolfsburg, Duisburg, Ingolstadt ve Augsburg formaları giydi.

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