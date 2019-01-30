30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

25'lik yıldızda işlem tamam!

Beşiktaş, Marsilya'nın 25 yaşındaki Kamerunlu golcüsünün 250 bin euro'ya kiralanması konusunda Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 02:59 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 07:53
  • 1
  • 11
25lik yıldızda işlem tamam!

Siyah- beyazlılar, Marsilya'nın yıldız isimlerinden Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı.

  • 2
  • 11
25lik yıldızda işlem tamam!

Balotelli'nin gelişiyle takımda forma şansı iyice azalan 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için Fransız kulübüne kiralama teklifi sunuldu.

  • 3
  • 11
25lik yıldızda işlem tamam!

Bu sezon takımda fazla forma şansı bulamayan N'Jie için Marsilya'ya 250 bin euro önerildi.

  • 4
  • 11
25lik yıldızda işlem tamam!

OPSİYON OLABİLİR

Beşiktaş ile Marsilya'nın bu rakam üzerinden anlaşmaya vardığı N'Jie ile yapılan görüşmelerde de prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

  • 5
  • 11
25lik yıldızda işlem tamam!

İki sezon önce 7 milyon euro bonservisle Tottenham'dan Marsilya'ya giden yıldız futbolcuya 6 aylığına 700 bin euro garanti ücret ödenecek. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Kamerunlu için satın alma opsiyonu da kullanılabilir.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör