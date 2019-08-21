21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Transfer resmen sonra erdi! 4 yıllık sözleşme
Teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla birlikte takımın başına getirilen Abdullah Avcı ie yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transfer uzun süre sessi kalan ve ardından Tyler Boyd, Douglas, Sedat Şahintürk, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho ile resmi sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Tottenham'ın sol kanat oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 21.08.2019 20:12
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