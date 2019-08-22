22 Ağustos 2019, Perşembe

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Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Lige kötü başlayan Beşiktaş transferde de kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle gol yollarında sıkıntı yaşayan Kara Kartal gündemine eski yıldızı Aboubakar'ı almış daha sonra bu transferden vazgeçmişti. Aboubakar'ın ardından bir futbolcuyu daha gündemine alan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 22.08.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 12:07
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Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta gözler yapılacak transferlere çevrildi.

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Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Siyah-beyazlı kulüp dün Fransız futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'i Toulouse'a kiralık gönderirken taraftarlar takıma katılacak yeni isimleri beklemeye başladı.

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Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz günlerde "Forvet transferi yapacağız" diyerek verdiği mesaj sonrası kulübün gündemi golcü transferine evrildi.

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Beşiktaş'a transferde kötü haber!

İlk olarak eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı listesine dahil eden siyah-beyazlı takım oyuncunun sakatlığının bulunması nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.

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Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Beşiktaş son günlerde ise Chelsea forması giyen Belçikalı oyuncu Michy Batshuayi ile ilgileniyordu.

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