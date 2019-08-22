Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Lige kötü başlayan Beşiktaş transferde de kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle gol yollarında sıkıntı yaşayan Kara Kartal gündemine eski yıldızı Aboubakar'ı almış daha sonra bu transferden vazgeçmişti. Aboubakar'ın ardından bir futbolcuyu daha gündemine alan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.