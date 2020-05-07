07 Mayıs 2020, Perşembe

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Transfer harekatı! Beşiktaş genç yıldızın peşine düştü....

Alman basını, RB Leipzig'de forma giyen Ademola Lookman için siyah-beyazlıların 1 yıllık kiralama teklifi yapacağını iddia etti. 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun transferini Beşiktaş scout ekibiyle birlikte teknik patron Sergen Yalçın da onayladı.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 02:22 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 06:38
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Transfer harekatı! Beşiktaş genç yıldızın peşine düştü....

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında gerilerde kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Transfer harekatı! Beşiktaş genç yıldızın peşine düştü....

Yönetim bu dönemde Karius'un gitmesiyle kaleci arayışlarına hız verirken, diğer yandan da kanat oyuncusu takviyesi için görüşmelerine devam ediyor.

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Transfer harekatı! Beşiktaş genç yıldızın peşine düştü....

Lens'in performansından memnun olmayan, Diaby ile yollarını ayırmayı planlayan, Boyd ve N'Koudou'dan da istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, kanatları havalandıracak yeni yıldızını Almanya'da buldu.

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Transfer harekatı! Beşiktaş genç yıldızın peşine düştü....

Alman basını, Liepzig'in 18 milyon euroya Everton'dan aldığı sol kanat Ademola Lookman'ı Beşiktaş'ın istediğini iddia etti.

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Transfer harekatı! Beşiktaş genç yıldızın peşine düştü....

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

İddiaya göre teknik direktör Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'a kendini beğendiremeyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun Leipzig'e gelmeden önce de Beşiktaş tarafından istendiği belirtildi.

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