05 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş antrenmanlara başladı! İşte idmandan görüntüler

Corona virüsü salgını nedeniyle antrenmanlarına ara veren Beşiktaş, gruplar halinde gerekli tedbirlerin alınarak çalışmalara başladığını duyurdu. İşte ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 15:33
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Beşiktaş antrenmanlara başladı! İşte idmandan görüntüler

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Süper Lig'e de süresiz bir şekilde ara verilmişti.

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Beşiktaş antrenmanlara başladı! İşte idmandan görüntüler

Verilen bu aranın ardından, ülkemizde alınan tedbirler sonrası vaka ve ölüm sayılarında yaşanan ciddi düşüş ile normalleşme sürecine geçilmeye başlandı.

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Beşiktaş antrenmanlara başladı! İşte idmandan görüntüler

Bu kapsamda Süper Lig için de başlama tarihleri konuşulurken, takımlar yurt dışında bulunan oyuncularını ülkeye çağırdı.

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Beşiktaş antrenmanlara başladı! İşte idmandan görüntüler

Beşiktaş'ta birçok ismi geri çağırırken lig için hazırlıklara da başlandı.

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Beşiktaş antrenmanlara başladı! İşte idmandan görüntüler

Siyah-beyazlı kulüp de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı. İşte ilk görüntüler...

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