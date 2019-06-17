17 Haziran 2019, Pazartesi
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Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları
Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk bombayı patlatıyor. Yaz transfer döneminin başlamasıyla yeni transferlerini kısa süre içerisinde açıklamayı planlayan siyah-beyazlılar, Ljajic'ten sonra ilk transferini bitirdi.
Giriş Tarihi: 17.06.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 10:30
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