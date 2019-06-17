17 Haziran 2019, Pazartesi

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Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları

Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk bombayı patlatıyor. Yaz transfer döneminin başlamasıyla yeni transferlerini kısa süre içerisinde açıklamayı planlayan siyah-beyazlılar, Ljajic'ten sonra ilk transferini bitirdi.

Giriş Tarihi: 17.06.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 10:30
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Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi.

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Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları

Siyah-beyazlılar ilk olarak Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmeden önce sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmıştı.

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Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları

Avcı'nın başına geçmesiyle birlikte tecrübeli hocanın transfer raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaşlı kurmaylar, ilk transferi bitirdi.

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Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları

Kale için yerli bir kaleci arayan Beşiktaş, uzun süredir izlediği ve gündeminde olan Ertaç Özbir ile her konuda anlaştı.

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Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları

Başarılı file bekçisiyle her konuda anlaşma sağlayan İstanbul ekibi, transferi tamamlamak üzere.

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