17 Haziran 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ın gündemindeki Vlasic için flaş açıklama!

Abdullah Avcı ile yeniden çıkışa geçerek taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Beşiktaş yeni sezon için kolları sıvadı. Yeni sezonda, yeni bir kadro kurma planları yapan siyah-beyazlı yönetim birçok isimle temaslarına devam ediyor. Son olarak Rusya'dan bir isim ile görüşen Kartal'a o isim için flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 01:40 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 01:40
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Beşiktaş'ın gündemindeki Vlasic için flaş açıklama!

Beşiktaş'ta trasfer hareketliliği sürüyor.

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Beşiktaş'ın gündemindeki Vlasic için flaş açıklama!

Yeni sezon için birçok isimle temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar da takıma yapılacak takviyelerin yanında birçok isimle de yollar ayrılacak.

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Beşiktaş'ın gündemindeki Vlasic için flaş açıklama!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan ve bonservisi Everton'da bulunan Nikola Vlasic için flaş bir açıklama geldi.

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Beşiktaş'ın gündemindeki Vlasic için flaş açıklama!

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak CSKA Moskova'da geçiren Vlasic'in Rusya ekibinde kariyerine devam etmek istediği iddia edildi.

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Beşiktaş'ın gündemindeki Vlasic için flaş açıklama!

"CSKA'DA KALMAK İSTİYOR"

Hırvat eski futbolcu Ivica Olic, "Vlasic ile biraz konuştuk ve bana CSKA'da kalmak istediğini söyledi. Rusya'da yaşamaktan çok memnun ve bir süre daha orada olmak istiyor" dedi.

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