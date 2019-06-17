Beşiktaş'ın gündemindeki Vlasic için flaş açıklama!

Abdullah Avcı ile yeniden çıkışa geçerek taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Beşiktaş yeni sezon için kolları sıvadı. Yeni sezonda, yeni bir kadro kurma planları yapan siyah-beyazlı yönetim birçok isimle temaslarına devam ediyor. Son olarak Rusya'dan bir isim ile görüşen Kartal'a o isim için flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 01:40 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 01:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





