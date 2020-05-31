31 Mayıs 2020, Pazar

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Transfer bombasını duyurdu! Arda Turan ve Sergen Yalçın...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş'ta arayışlar devam ediyor. Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelen siyah-beyazlılarda Arda Turan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan tecrübeli oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte Sergen Yalçın - Arda Turan görüşmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 17:45
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Transfer bombasını duyurdu! Arda Turan ve Sergen Yalçın...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Arda Turan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Transfer bombasını duyurdu! Arda Turan ve Sergen Yalçın...

Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini sona erdiren ve henüz bir takımla anlaşmayan deneyimli ismin adı Galatasaray'la anılmıştı.

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Transfer bombasını duyurdu! Arda Turan ve Sergen Yalçın...

Teknik direktör Fatih Terim'le arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşulmuştu.

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Transfer bombasını duyurdu! Arda Turan ve Sergen Yalçın...

Ancak bu transfer yönetimden döndü. Fatih Terim'in dönüşüne onay verdiği 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kurmaylar tarafından veto edilmişti.

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Transfer bombasını duyurdu! Arda Turan ve Sergen Yalçın...

Arda Turan'ın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği büyük bir merak konusu olmuşken yaşanan Beşiktaş gelişmesi gündeme oturdu.

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