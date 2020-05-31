Transfer bombasını duyurdu! Arda Turan ve Sergen Yalçın...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş'ta arayışlar devam ediyor. Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelen siyah-beyazlılarda Arda Turan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan tecrübeli oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte Sergen Yalçın - Arda Turan görüşmesinin detayları...