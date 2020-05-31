31 Mayıs 2020, Pazar

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Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! İşte corona virüsü sürecinin Beşiktaş'a maliyeti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımın Youtube kanalına konuşan Çebi birçok konuya değinirken, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgın sürecinin kulübe maliyetini de duyurdu. İşte Çebi'nin açıklamalarının tamamı...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 14:16
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Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! İşte corona virüsü sürecinin Beşiktaş'a maliyeti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! İşte corona virüsü sürecinin Beşiktaş'a maliyeti

Bugün yapılması planlanan ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ağustos ayına ertelenen olağan idari ve mali genel kurula katılamadıklarını belirten Çebi, siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

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Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! İşte corona virüsü sürecinin Beşiktaş'a maliyeti

Pandemi nedeniyle kulübün gelir kaybının yüzde 70'in üstünde olmasını tahmin ettiklerini belirten Çebi, "Covid-19 salgınının oluşturduğu mali sıkıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. İki buçuk aylık süreçte 166 milyon lira gelirden mahrum kaldık. Sezonun devamını seyircisiz oynamak ve bazı sponsor gelirlerinden yoksun kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak kaybımızın yüzde 70'in üstünde olmasını beklemekteyiz. Temennimiz ve mücadelemiz bu rakamları biraz daha aşağı çekmek yönünde olacaktır. Covid-19'un Beşiktaş'a ağır bir yük yükleyeceği bugünden görülmektedir." diye konuştu.

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Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! İşte corona virüsü sürecinin Beşiktaş'a maliyeti

"AYDA 25 MİLYON LİRA AÇIKLA KULÜBÜMÜZÜ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Siyah-beyazlı kulübün her ay 25 milyon lira açık verdiğini ve bu durumun en önemli etkeni olarak büyük kontratları işaret eden Çebi, şunları aktardı:

"Verdiğimiz söz gereği çalışmalarına başlanan ve merakla beklenen geçmiş 10 yılla ilgili denetleme süreci, pandemi nedeniyle birkaç ay sarkmıştır. Önümüzdeki ağustos ayında yapılması planlanan genel kurul toplantımızda sizlere bu hususla ilgili raporlar sunulacaktır. Göreve geldiğimiz ana kadarki borcun 3,3 milyar lira olduğu divan kurulu toplantısında sizlere açıklanmıştı.

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Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! İşte corona virüsü sürecinin Beşiktaş'a maliyeti

Belirtmek istiyorum ki bu borç, mevcut finansman yükü ve gelecek olan faizlerle 2023 yılında 4,1 milyar lirayı bulacak belki de aşacaktır. Vereceğimiz mücadele, bu rakama ulaşılmaması hatta daha da aşağı bir seviye çekilmesidir. Kulübümüzün yaklaşık 600 milyon lira geliri vardır ancak giderimizin 900 milyon lira olduğunu vurgulamak istiyorum. Yılda 300 milyon lira açık veriyoruz. Ayda 25 milyon lira açıkla kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz."

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