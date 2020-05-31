Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! İşte corona virüsü sürecinin Beşiktaş'a maliyeti

"AYDA 25 MİLYON LİRA AÇIKLA KULÜBÜMÜZÜ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Siyah-beyazlı kulübün her ay 25 milyon lira açık verdiğini ve bu durumun en önemli etkeni olarak büyük kontratları işaret eden Çebi, şunları aktardı:

"Verdiğimiz söz gereği çalışmalarına başlanan ve merakla beklenen geçmiş 10 yılla ilgili denetleme süreci, pandemi nedeniyle birkaç ay sarkmıştır. Önümüzdeki ağustos ayında yapılması planlanan genel kurul toplantımızda sizlere bu hususla ilgili raporlar sunulacaktır. Göreve geldiğimiz ana kadarki borcun 3,3 milyar lira olduğu divan kurulu toplantısında sizlere açıklanmıştı.



