23 Ocak 2019, Çarşamba

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Tolgay Arslan'a sürpriz talip! Fenerbahçe'ye gidebilir derken...

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla kadro dışı bırakılan, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Tolgay Arslan'ın yeni rotası belli oluyor...

Giriş Tarihi: 22.01.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 23:59
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Fenerbahçe'ye gidecek derken flaş gelişme!
Fenerbahçeye gidecek derken flaş gelişme!

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin 5 milyon euro veya 3 milyon euro artı Şener Özbayraklı takatı karşılığında transfer etmek için harekete geçtiği Tolgay Arslan'ın transferi Beşiktaş'ın olumsuz yanıtı nedeniyle gerçekleşmemişti.

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Fenerbahçe'ye gidecek derken flaş gelişme!
Fenerbahçeye gidecek derken flaş gelişme!

Siyah beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan ve Şenol Güneş'in planları arasında yer almayan Tolgay Arslan'a yeni bir talip çıktı.

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Fenerbahçe'ye gidecek derken flaş gelişme!
Fenerbahçeye gidecek derken flaş gelişme!

Yıllık 2.5 milyon euro maaş alan tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'la görüştüğü öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye gidecek derken flaş gelişme!
Fenerbahçeye gidecek derken flaş gelişme!

Hürriyet'in haberine göre, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 sezondur takipte bulunan Alman ekibi, Tolgay'ın satış listesine konmasının ardından harekete geçti ve siyah beyazlılarla menajerler aracılığıyla ilk teması kurdu.

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Fenerbahçe'ye gidecek derken flaş gelişme!
Fenerbahçeye gidecek derken flaş gelişme!

İlk etapta Fenerbahçe'yle anlaşmasına rağmen Kanarya'nın Beşiktaş'la kendisi hakkında ortak bir noktada buluşamaması sonrasında rotasını Almanya'ya çeviren Tolgay'ın da Bundesliga'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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