Beşiktaşta Quaresmanın yerine Jose Izquierdo geliyor

Ancak görüşülen savunma oyuncularından onay alamayan yönetim, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in de, "Elimizdeki oyuncularla bu açığı kapatabiliriz" cümlesiyle biraz olsun rahatlasa da; şimdi de kanat oyuncusu eksikliği ön plana çıktı.