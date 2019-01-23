23 Ocak 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Quaresma'nın yerine Jose Izquierdo geliyor

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in ardından Ricardo Quaresma'nın da ayrılması an meselesi. Siyah-beyazlılar, Brighton'da forma giyen 26 yaşındaki Jose Izquierdo'yu kiralamak için start verdi.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 00:30 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 07:52
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Beşiktaşta Quaresmanın yerine Jose Izquierdo geliyor

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Beşiktaşta Quaresmanın yerine Jose Izquierdo geliyor

Forvete Burak Yılmaz, stopere Isimat Mirin'i alan siyah-beyazlılar, bir de sağ bek alarak transferi kapatmayı hedefliyordu.

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Beşiktaşta Quaresmanın yerine Jose Izquierdo geliyor

Ancak görüşülen savunma oyuncularından onay alamayan yönetim, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in de, "Elimizdeki oyuncularla bu açığı kapatabiliriz" cümlesiyle biraz olsun rahatlasa da; şimdi de kanat oyuncusu eksikliği ön plana çıktı.

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Beşiktaşta Quaresmanın yerine Jose Izquierdo geliyor

B PLANI HAZIRLANDI

Babel'i Fulham'a gönderen siyah-beyazlılar; ardından Ricardo Quaresma'nın da takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine kanat oyuncusu arayışlarını yeniden hızlandırdı.

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Beşiktaşta Quaresmanın yerine Jose Izquierdo geliyor

Beşiktaş, Portekizli futbolcunun gitme ihtimaline karşılık B Planı'nı hazırladı.

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