05 Şubat 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan Kasper Junker hamlesi! Sezon sonunda...

Norveç basını, devre arası transfer döneminde Bodo-Glimt'te kalan Kasper Junker için flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutabilir. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 01:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 06:20
ABONE OL
  • 1
  • 7
Beşiktaş'tan Kasper Junker hamlesi! Sezon sonunda...

Ocak ayı transfer döneminde birçok takımın listesine giren Kasper Junker ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Beşiktaş'tan Kasper Junker hamlesi! Sezon sonunda...

Geçtiğimiz sezon Bodo Glimt formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 27 gol 11 asistlik performansla adından sıkça söz ettiren Danimarkalı golü takımdan ayrılmak istediğini dile getirmiş fakat kulübünden izin alamamıştı.

  • 3
  • 7
Beşiktaş'tan Kasper Junker hamlesi! Sezon sonunda...

Norveç basınının Bodo Glimt Kulübü'ne dayandırdığı haberde, "Kasper'in hayallerini çok iyi biliyoruz fakat onun takımdan ayrılmasını mümkün kılacak teklifler gelmedi" ifadelerine yer verildi.

  • 4
  • 7
Beşiktaş'tan Kasper Junker hamlesi! Sezon sonunda...

Haberde ayrıca uygun teklif gelmesi halinde Danimarkalı golcünün takımdan ayrılmasına izin verileceği iddia edildi.

  • 5
  • 7
Beşiktaş'tan Kasper Junker hamlesi! Sezon sonunda...

BEŞİKTAŞ'I TAKİP EDİYOR
Junker'in, ocak ayında Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Atiba ve Vida'yı Instagram hesabından takibe alması siyah-beyazlı taraftarlarda heyecan yaratmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör