Beşiktaş'tan Kasper Junker hamlesi! Sezon sonunda...

Norveç basını, devre arası transfer döneminde Bodo-Glimt'te kalan Kasper Junker için flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutabilir. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 01:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 06:20 ABONE OL