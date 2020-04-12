12 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Talisca'dan Beşiktaş'a kötü haber!

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak formaya giyen ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.04.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 17:50
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Talisca'dan Beşiktaş'a kötü haber!

TALISCA, GELECEĞİ İÇİN KONUŞTU

Beşiktaş taraftarının çok sevdiği isimlerden olan ve şu sıralardan Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, geleceği ile ilgili konuştu ve Ronaldo'yu örnek alarak yaptığı girişimden bahsetti.

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Talisca'dan Beşiktaş'a kötü haber!

"BİR GÜN MEMLEKETİME DÖNECEĞİM"

Yetiştiğim yer olan Bahia'da her şeyi özledim. Taraftarları özledim, kulübü özledim. Bahia benim ailem demek, benim yaşadığım yer demek.

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Talisca'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Bu mesleğin getirdiği zorluklar var ve buna alışmak zorundaydım. Bir gün memleketime geri döneceğim, şu anda Çin'de iyi işler yapmaya devam etmek istiyorum.

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Talisca'dan Beşiktaş'a kötü haber!

"RONALDO ÖRNEĞİNİ İZLEMEYE KARAR VERDİK"

Özel bir sağlık ekibim var, özel beslenme uzmanım var. Profesyonel bir sporcu olarak, buna ihtiyacım olduğunu düşündüm. İmaj yöneticimle konuştum ve Cristiano Ronaldo örneğini izlemeye karar verdik. Bir sağlık ekibi kurduk ve sonra gerekli hamleleri yapmaya başladık.

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Talisca'dan Beşiktaş'a kötü haber!

"BEN TATİLDE OLDUĞUMDA..."

Bir spor merkezi de inşa ettim Bahia'da. Geçen yılın 2. yarısında açıldı. Hedef, ben tatilde olduğumda ya da Brezilya'ya geldiğimde gerekli çalışmalarımı sürdürebilmekti. Yüksek performanslı bir sporcu olarak, her zaman fiziksel ve teknik olarak hazır olmalıyım.

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