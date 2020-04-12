Talisca'dan Beşiktaş'a kötü haber!

"RONALDO ÖRNEĞİNİ İZLEMEYE KARAR VERDİK"

Özel bir sağlık ekibim var, özel beslenme uzmanım var. Profesyonel bir sporcu olarak, buna ihtiyacım olduğunu düşündüm. İmaj yöneticimle konuştum ve Cristiano Ronaldo örneğini izlemeye karar verdik. Bir sağlık ekibi kurduk ve sonra gerekli hamleleri yapmaya başladık.